الامارات | أوروبية تتصل بـ «شرطة دبي» لاصطحاب ابنها في «دورية فارهة»

شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبية تتصل بـ «شرطة دبي» لاصطحاب ابنها في «دورية فارهة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدركت امرأة أوروبية تقيم في دبي شغف ابنها، الذي يبلغ من العمر أربع سنوات، بالعمل الشرطي، وتعلقه بشرطة دبي على وجه الخصوص، فقررت اتخاذ مبادرة استثنائية واتصلت بمركز شرطة الراشدية، وشرحت مشاعر ابنها، وسألت عن إمكانية حصوله على جولة في إحدى الدوريات الفارهة، وتجاوب المركز مع طلبها وحقق أمنية الطفل، بالتعاون مع إدارة الشرطة السياحية التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

وقال مدير مركز شرطة الراشدية، العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، إن القيادة العامة لشرطة دبي وفرت دورية فارهة للطفل، واصطحبته في جولة بمختلف مناطق إمارة دبي، ما أشعره بالسعادة، لافتاً إلى أن الطفل لديه دُمى وألعاب خاصة بشرطة دبي، لشغفه وحبه الشديدين لرجال الشرطة.

من جهتها، أعربت والدة الطفل عن تقديرها لشرطة دبي لحرصها على إسعاد طفلها.

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