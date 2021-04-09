الامارات | توظيف.. شواغر للمواطنين في 7 تخصصات بـ «بلدية عجمان»

شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف.. شواغر للمواطنين في 7 تخصصات بـ «بلدية عجمان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان فتح باب التسجيل لوظائف لمواطني الدولة، من ذوي الخبرات وحديثي التخرج، في سبعة تخصصات إدارية وفنية، داعية الراغبين في التقدم إلى الوظائف، ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات، إلى إرسال الطلبات على البريد الإلكتروني [email protected]

وتعد أولى الوظائف في قائمة الشواغر المتاحة، رئيساً لقسم تطوير حلول الأعمال الذكية، بمؤهّل «بكالوريوس تقنية معلومات»، والثانية، رئيساً لقسم العمليات والدعم التقني، بأي من مؤهّلات «بكالوريوس تقنية معلومات»، أو «هندسة في علوم الحاسب والبرمجيات»، أو «بكالوريوس أمن المعلومات التقنية».

وتضمنت قائمة الوظائف، أخصائي حلول أعمال ذكية، و«مساح حديث التخرج»، و«إداري صحة عامة»، و«إداري رقابة صحية»، و«مفتش بيئة وصحة رئيس».

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