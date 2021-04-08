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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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ابوظبي - سيف اليزيد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً، ومائلا للحرارة نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية،. وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. 
الخليج العربي: خفيف الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند 11:17 والمد الثاني عند 00:47، والجزر الأول عند الساعة 17:59 والجزر الثاني عند الساعة 06:21.
بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند 08:16 والمد الثاني عند الساعة 20:47، والجزر الأول عند الساعة 14:28 والجزر الثاني عند الساعة 03:11. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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