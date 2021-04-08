شرطة دبي تحقق أمنية طفل باصطحابه في جولة بالدوريات الفارهة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد) - حقق مركز شرطة الراشدية في شرطة دبي، بالتعاون مع إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أمنية طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، بأن يحصل على جولة في إحدى الدوريات الفارهة.

وتواصلت والدة الطفل ريان نوبلت من الجنسية الأوروبية، مع مركز شرطة الراشدية، تعبر فيها عن رغبة طفلها في التجول في إحدى الدوريات الفارهة لشرطة دبي في الإمارة وزيارة معالمها السياحية.

وأوضح العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك مدير المركز، أن القيادة العامة لشرطة دبي وفرت دورية فارهة للطفل، واصطحبته في جولة في مختلف مناطق إمارة دبي، وهو ما أشعره بالسعادة، لافتاً إلى أن الطفل لديه دمى وألعاب خاصة بشرطة دبي لشغفه وحبه الشديدين لرجال الشرطة، مؤكداً حرص شرطة دبي على تحقيق السعادة لمختلف أفراد المجتمع وفق استراتيجيتها التي تأتي إسعاد المجتمع فيها كتوجه رئيسي فيها، معرباً عن شكره لإدارة الشرطة السياحية على سرعة استجابتهم لطلب عائلة الطفل ورسم البسمة على وجهه وتحقيق أمنيته.

من جهتها، أكدت والدة الطفل تعلق ريان نوبلت بالشرطة، ما دفعها للتواصل مع مركز شرطة الراشدية من أجل تحقيق أمنيته، ووجدت ترحيباً وجدية كبيرة، مقدمة شكرها إلى شرطة دبي على حرصها على إسعاد طفلها، وترك أثر إيجابي ورائع في حياته.