الامارات | "الارصاد" يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

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شكرا لقرائتكم خبر عن "الارصاد" يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر المركز الوطني للأرصاد من تشكل الضباب و تدني مدى الرؤية الافقية وانعدامها احيانا .
و ناشد المركز - في بيان أصدره مساء اليوم - مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وإنعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية و الداخلية، وذلك من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة التاسعة من صباح الغد.
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