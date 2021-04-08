الامارات | دبي تطلق أول مركبة إطفاء كهربائية في الشرق الأوسط

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تطلق أول مركبة إطفاء كهربائية في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، أول آلية إطفاء كهربائية من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط والثانية في العالم، مصممة وفقاً للنظم التكنولوجية الحديثة، وذلك في افتتاح معرض كاستم شو الإمارات الذي تجري فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 8 إلى 10 أبريل، ويعد أكبر معرض متخصص في السيارات والدراجات النارية المعدلة في الشرق الأوسط.

وقال المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، إن مركبة الإطفاء الكهربائية تتفوق بسرعتها على سائر المركبات التخصصية الأخرى بنسبة 20%، وتتميز بكفاءة عالية في تنفيذ المهام بنسبة 40%، ومزودة بنظام إضاءة حديثة (LED).

وأشار إلى أن نظام التحكم المزود بها قائم على تقنية CAN -BUST، وتشغيل حدسي عبر شاشة عرض بحجم 17 بوصة موجودة في قمرة القيادة، ويعمل نظام التحكم عن بعد بواسطة التقنيات الحديثة TELEMATIC، ما يمكنها من الاتصال الدائم والمباشر بغرفة العمليات عبر التقنيات الذكية والحديثة واستلام جميع القراءات التي ترد منها، إضافة إلى تقنية الاتصال الفعال مع المصنع للنواحي التشغيلية، إلى جانب حجرة قيادة متطورة تتسع ل(6) من رجال الإطفاء والإنقاذ مع خاصية التفاف المقاعد لعقد اجتماعات طاقم العمل لوضع الخطط المناسبة لإدارة الحوادث.

ولفت إلى أن نظام الإطفاء فيها يعتمد على نظام روزينباور NH35 ويتضمن مضخة ضغط بقدرات عالية، إضافة إلى ألواح خفيفة ( FPN10-3000 und FPH40-250 acc.to EN1028)، ومضخة تعمل بمولد كهربائي ولوحة تشغيل للمضخة في مؤخرة السيارة، وفوهات مياه مركزية، وكهروهوائية بسعة 150 DN للخزان والمضخة ..مضيفا أن سعة خزان المياه تبلغ 4000 لتر، بينما تبلغ سعة خزان الرغوة 400 لتر، مع نظام الرغوة FixMix 2.0 A.

وأوضح أن المركبة تتميز بتقنيات إضافية تتمثل في نظم إغلاق مركزي لقمرة القيادة وغرف المعدات، وتزويد الطاقة الكهربائية المدمج في الأجهزة الخارجية، و4 كاميرات عالية الدقة، وجهاز لقياس مستوى المياه والرغوة بالخزانات، إضافة إلى الشاحن السريع المخصص في مركز الإطفاء والإنقاذ، والذي يمنح المركبة شحناً بنسبة 80? في 40 دقيقة، ويمكنها من إداء المهمات من 6 إلى 8 ساعات متواصلة و تصل سرعتها الى 100 كلم في الساعة و تتعامل مع جميع الحرائق.

وأكد أن مركبة الإطفاء الكهربائية صديقة للبيئة، لا تنبعث منها الغازات الضارة كما أنها سهلة التشغيل ولا تصدر أصواتاً، وتعزز نجاح المشاريع الاستشرافية والابتكارية في تحقيق أفضل زمن استجابة للدفاع المدني بدبي.

وأوضح أن المركبة الكهربائية للدفاع المدني تأتي ضمن المنظومة الذكية للأجهزة والآليات التخصصية، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية في مجال الوقاية والسلامة ومكافحة الحرائق، بما يعزز أداء مسؤوليتنا المجتمعية وتنفيذ دورنا الفعال في حماية الأرواح والممتلكات بكفاءة ومهنية، ولضمان تحقيق السعادة وجودة الحياة للمجتمع.

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