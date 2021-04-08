الامارات | بلدية الشارقة تحدد مواعيد عمل مراكزها الخدمية خلال رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة تحدد مواعيد عمل مراكزها الخدمية خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن انتهاء استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك وفق مجموعة من الخطط الممنهجة التي تتماشى مع الظروف وتماشياً مع التوجيهات الحكومية بشأن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، كما انتهت البلدية من تحديد مواعيد العمل في كافة مراكز الخدمة التابعة لها انطلاقاً من حرصها على استمرارية الأعمال وتوفير أفضل الخدمات للجمهور، فضلاً عن أداء دورها الرقابي والتوعوي على كافة المنشآت الغذائية والأسواق وتكثيف الزيارات والحملات التفتيشية عليها لضمان التزامها بكافة الضوابط الصحية المُنظمة لسير العمل، والإجراءات الوقائية التي عممتها البلدية وفق مجموعة من الإعلانات تضمنت كافة الإشتراطات والتدابير الاحترازية.

وفي هذا السياق أكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية تحرص على تقديم كافة خدماتها خلال شهر رمضان المبارك وفق مجموعة إجراءات وتدابير وقائية واحترازية تماشياً مع التوجيهات الحكومية للحد من انتشار كوفيد 19، كما شكلت فريقاً من المفتشين التابعين لقسم رقابة الأغذية لتكثيف الزيارات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بالمعايير الصحية والاشتراطات، وخصوصاً التي تم الإعلان عنها وتعميمها على جميع هذه المنشآت والتي تضمنت اشتراطات الصحة والسلامة وعدد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

كما ستقوم فرق التفتيش بمتابعة قرار البلدية الصادر بخصوص عدم عرض الأطعمة خارج المحلات، والتأكد من عمل المنشآت الغذائية خلال نهار شهر رمضان بناءً على التصريح الصادر من البلدية بهذا الشأن.

وأوضح الطريفي أن العيادة البيطرية بالجبيل تستقبل الجمهور من السبت إلى الخميس من الساعة 9.00 ص وحتى الساعة 2.00 م بنظام الحجز المسبق للمواعيد وفق مجموعة من الاجراءات الوقائية والاحترازية تشمل منع المتعاملين من دخول العيادة دون ارتداء أقنعة الوجه والقفازات ، وقياس درجات الحرارة ، يمنع منعاً باتاً دخول أصحاب الحيوانات الأليفة إلى غرفة الكشف إلا إذا طلب الطبيب البيطري حضور صاحب الحيوان للضرورة فقط.

وأشار مدير عام البلدية إلى أن فرق التفتيش التابعة لإدارة الرقابة والتفتيش البلدي ستقوم أيضاً بتكثيف حملاتها التوعوية لتعزيز المظهر الجمالي والحضاري للإمارة الباسمة والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية على الشواطئ والمسطحات الخضراء، وتنظيم زيارات مختلفة لتوعية الجمهور بعدم إقامة أية خيمة رمضانية تنفيذاً لقرار إيقاف تصاريح الخيم الرمضانية لهذا العام والتأكد من التزام الجميع به.

ونوّه مدير عام البلدية إلى أن احتساب رسوم المواقف العامة سيكون من الساعة الثامنة صباحاً وحتى 12 منتصف الليل، وستقوم فرق التفتيش التابعة لإدارة المواقف العامة بالتأكد من التزام الجمهور بسداد الرسوم وعدم استغلال المواقف بشكل سيئ، حيث توفر البلدية أكثر من 50 ألف موقف خاضع للرسوم في مختلف أنحاء المدينة للتسهيل على المتعاملين عند الذهاب إلى وجهاتهم المختلفة.

وأعلنت البلدية أن مواعيد العمل الرسمية في مبناها الرئيسي والمباني الفرعية في شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحاً إلى 2 ظهراً، كما حددت مواعيد عمل مراكز الخدمة التابعة لها، وقامت بنشرها عبر مواقعها على منصات التواصل الاجتماعي وفق جدول يوضح كافة الأوقات.

وتهيب بلدية مدينة الشارقة بالجمهور بضرورة التواصل معها على مركز الاتصال على الرقم 993 للإبلاغ عن أية ملاحظات، واستقبال جميع الاستفسارات على مدار الساعة.

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