الهلال الأحمر الإماراتي يوفر لقاحات كورونا ومساعدات غذائية لسوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات انطلاقاً من دورها الإنساني والريادي العالمي في مكافحة جائحة " كوفيد - 19 "، قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق والتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السورية بإرسال شحنة مساعدات طبية تشمل لقاحات " كوفيد - 19 " لدعم جهود توفير جرعات اللقاح للشعب السوري الشقيق، تستهدف العاملين بالخطوط الأمامية بالمجال الطبي وأصحاب الحالات الإنسانية الصعبة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والأشخاص في أماكن النزوح. كما قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السورية مساعدات غذائية بغرض توفير الاحتياجات الضرورية من الغذاء للشعب السوري قبل شهر رمضان المبارك. ويهدف توفير اللقاحات إلى المساهمة في الجهود المبذولة لتعزيز قدرات القطاع الصحي السوري حيث من المتوقع أن يساهم توفير جرعات لقاحات "كوفيد-19 " في محاصرة فيروس كورونا والحد من آثاره السلبية. وتجدر الإشارة إلى قيام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مسبقاً وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السورية بإرسال مساعدات طبية بلغت 97.2 طن إلى سوريا، وتضمنت المستلزمات الطبية وأدوات الحماية الشخصية وأجهزة الكشف عن الفيروس، والتي كان لها الدور الكبير في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والعاملين في خط الدفاع الأول في مواجهة الجائحة.