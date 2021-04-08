الامارات | شرطة أبوظبي⁩ تحذر من إلقاء الكمامات والقفازات على الطرق بعد استخدامها

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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحذر من إلقاء الكمامات والقفازات على الطرق بعد استخدامها والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي من إلقاء الكمامات والقفازات على الطرق والمرافق العامة بعد استخدامها، لما تشكله من مخاطر صحية وبيئية على المجتمع، وأكدت أن إلقاء المخلفات من المركبات على الطريق يُعد مخالفة غرامتها 1000 درهم و 6 نقاط مرورية.
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