الامارات | شرطة أبوظبي⁩ تحذر من إلقاء الكمامات والقفازات على الطرق بعد استخدامها

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي⁩ تحذر من إلقاء الكمامات والقفازات على الطرق بعد استخدامها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي⁩ من إلقاء الكمامات والقفازات على الطرق والمرافق العامة بعد استخدامها، لما تشكله من مخاطر صحية وبيئية على المجتمع، وأكدت أن إلقاء المخلفات من المركبات على الطريق يُعد مخالفة غرامتها 1000 درهم و 6 نقاط مرورية.



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