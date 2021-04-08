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الامارات | شرطة أبوظبي⁩ تحذر من إلقاء الكمامات والقفازات على الطرق بعد استخدامها

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي⁩ من إلقاء الكمامات والقفازات على الطرق والمرافق العامة بعد استخدامها، لما تشكله من مخاطر صحية وبيئية على المجتمع، وأكدت أن إلقاء المخلفات من المركبات على الطريق يُعد مخالفة غرامتها 1000 درهم و 6 نقاط مرورية.
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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