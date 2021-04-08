الامارات | اقتصادية عجمان تتحقق من جاهزية أسواق الامارة لشهر رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية عجمان تتحقق من جاهزية أسواق الامارة لشهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، عدة حملات تفتيشية هذا الأسبوع وذلك لكافة الأسواق ومنافذ البيع الكبرى بالإمارة، وذلك بهدف التأكد من توفر السلع والمنتجات ومدى جاهزية الأسواق ومنافذ البيع لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وقد غطى فريق التفتيش الميداني التابع للدائرة، الأسواق الكبرى في الامارة مثل سوق الخضروات والفواكه وسوق اللحوم والدواجن، وسوق الأسماك، إضافة الى زيارة المنافذ والمتاجر الكبرى التابعة لكل من جمعية أسواق عجمان بكافة فروعها، وجميع أفرع كارفور وكذلك جميع أفرع نستو هايبرماركت، حيث التقى الفريق مع جميع مدراء الأسواق وأفرع المنافذ والمتاجر الكبرى، وتم التأكيد على ضرورة توفير السلع والمنتجات على مدار الساعة وطيلة شهر رمضان، إضافة الى ضرورة التزام الجميع بالأسعار المعلنة وعدم استغلال الشهر الفضيل واقبال الجمهور على شراء السلع والمنتجات ورفع الأسعار عن المعلن، إضافة الى ضرورة الالتزام بالعروض الترويجية الحقيقية وعدم اجراء عروض وهمية لجذب الجمهور، وقد اكدت الدائرة على انها ستتصدى لأي محاولات للتلاعب بالأسعار، كما أكدت الدائرة على ضورة التزام بالجميع بالإجراءات والتدابير الاحترازية الضامنة لمكافحة انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، وكذلك ضرورة اضطلاع الجميع على مسؤولياته تجاه مراقبة التزام الزبائن والمتعاملين بالإجراءات الاحترازية.

وفي هذا السياق أكد مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان سعود الشمري، ان نتائج الحملة كانت إيجابية ولله الحمد، حيث تبين خلالها التجاوب الكبير من قبل كافة الأسواق والمنافذ الكبرى، واضطلاعهم بمسؤولياتهم تجاه مجتمع الامارة، وقدم الشكر للجميع على التعاون الدائم مع اقتصادية عجمان، لما فيه صالح المجتمع.

كما اهاب مدير قسم الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بكافة المستهلكين في الامارة حسن الشحي، الى ضرورة التعاون مع الدائرة في سبيل التصدي لأية ممارسات من شأنها الاضرار باستقرار أسواق الامارة، سواء بالتزامن مع شهر رمضان المبارك او على مدار العام، وذلك عبر القنوات الرسمية المعتمدة للدائرة، وطمأنهم على تواجد فريق التفتيش الميداني التابع للدائرة على مدار الساعة لمراقبة الأسواق والتعامل مع كافة الشكاوى والبلاغات التي ترد اولاً بأول، وتمنى للجميع شهراً مباركاً.

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