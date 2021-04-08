الامارات | "الاتحادية للموارد البشرية" تحدد ساعات العمل في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتحادية للموارد البشرية" تحدد ساعات العمل في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميما خاصاً بشأن تحديد ساعات دوام الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية خلال شهر رمضان المبارك.

وجاء في التعميم أن الدوام الرسمي للوزارات والجهات الاتحادية في شهر رمضان المبارك يبدأ من التاسعة صباحاً وينتهي عند الساعة الثانية بعد الظهر - باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك -، وذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، فيما يتعلق بتحديد مواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك.

ورفعت الهيئة - بهذه المناسبة - أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى أخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات سائلة الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية، كما هنأت شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.

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