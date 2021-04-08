محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الصحة أساس التنمية.. وشكـراً خط دفاعنا

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الشكر إلى أبطال خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة «كوفيد - 19»، مثنياً على دورهم الفعال في حماية صحة أفراد المجتمع، وذلك بمناسبة يوم الصحة العالمي.

وقال سموه عبر «تويتر»: «شكراً أبطالنا.. شكراً خط دفاعنا.. شكراً صمام الأمان والصحة في بلادنا».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الصحة ركن أساسي في تنمية المجتمعات وتقدمها، داعياً إلى مزيد من التكاتف في مواجهة جائحة «كورونا» وإتاحة الوصول العادل إلى اللقاحات.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: « الصحة ركن أساسي في تنمية المجتمعات وتقدمها..وفي «يوم الصحة العالمي» ندعو إلى مزيد من التكاتف في مواجهة جائحة «كورونا» وإتاحة الوصول العادل إلى اللقاحات.. ونحيي العاملين في الخطوط الأمامية ضد الجائحة ونقدر جهودهم.. العالم يحتاج إلى جهد مضاعف للتصدي للأمراض التي تهدد البشرية».