الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صيانة

دعا سائقون أصحاب المركبات إلى إجراء صيانة دورية لها تحاشياً لتعطلها المفاجئ، خصوصاً على الطرق الرئيسة الكبرى، الأمر الذي يخلّف ازدحاماً شديداً ويؤخر وصولهم إلى وجهاتهم، لسبب يمكن تفاديه بمزيد من الاهتمام بالصيانة.

نظافة

لاحظ مرتادون لحديقة الأطفال في آخر شارع البطين بالتقاطع مع شارع الكورنيش بأبوظبي تدنّي مستوى النظافة، بسبب السلوك السيئ لبعض الأسر التي تترك فضلات ومخلفات الطعام والشراب خلفهم، ولا يشجعون أطفالهم على التخلص من القمامة في السلال المنتشرة في المكان.

جلسات

أعرب مواطنون ومقيمون عن مخاوفهم من تزايد الإصابات بفيروس «كورونا» خلال شهر رمضان على خلفية العودة المتوقعة للجلسات العائلية الكبيرة على مآدب الإفطار، ودعوا إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومساندة الجهات المعنية في جهودها للحد من تأثير الجائحة.

سياج

طالب سائقون في عجمان بإعادة ترميم السياج الفاصل على شارع خليفة، خصوصاً في المناطق التي تعرضت سابقاً لحوادث اصطدام أدت إلى اقتلاع أجزاء من السياج، مؤكدين أن غياب أجزاء من السياج الفاصل يشكل خطورة في حال وقوع حوادث عند النقاط ذاتها.

امتحانات

تساءل طلبة في جامعة الشارقة عن جدوى عقد امتحانات في ساعات متأخرة من أيام العطل الأسبوعية، مطالبين بعدم جدولة الاختبارات والامتحانات في أيام العطل.



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