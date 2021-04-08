الامارات | 1883 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 1883 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 243 ألفاً و759 فحصاً جديداً لفئات مختلفة من المجتمع، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1883 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 476 ألفاً و19 إصابة.

‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة أربع حالات نتيجة لتداعيات الإصابة بالفيروس.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1520 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع. وأعلنت الوزارة عن شفاء 1956 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا»، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 460 ألفاً و841 حالة.

وأعلنت الوزارة عن تقديم 47 ألفاً و570 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19».

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس، ثمانية ملايين و707 آلاف و73 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 88.04 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» للمواطنين والمقيمين، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة، الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

47.570

ألف جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19» قدمتها «الصحة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news