الامارات | «صحة دبي» تحصل على شهادة دولية للعمل الآمن أثناء «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تحصل على شهادة دولية للعمل الآمن أثناء «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت هيئة الصحة في دبي على شهادة (الأيزو) للعمل الآمن أثناء جائحة «كوفيد-19»، من المعهد البريطاني للمعايير، لتكون أول مؤسسة (عالمياً) تحصل على هذه الشهادة الدولية.

وقال المدير العام للهيئة، عوض صغير الكتبي، إن الجهود التي بذلتها الهيئة في مواجهة الجائحة، تمثل تعزيزاً لمجمل ما أنجزته وحققته دولة الإمارات في هذا الجانب، الذي تفوقت فيه عالمياً، وقدمت من خلاله نموذجاً يحتذى به في التعامل مع الحالات الطارئة والأزمات. وأضاف أن الشهادة ثمرة تفاني خط الدفاع الأول، الذي واجه بكل مسؤولية وأمانة هذه الجائحة، كما أنها ثمرة التعاون بين قطاعات وإدارات «صحة دبي» والأطراف المعنية، إذ حرصت على توفير مناخ العمل الآمن لخط الدفاع الأول، وتمكين المنتسبين له من أداء دورهم ورسالتهم تجاه المجتمع والمحافظة على أفراده.

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