الامارات | «كوفيد-19».. الـPCR وأخذ اللقاح

شكرا لقرائتكم خبر عن «كوفيد-19».. الـPCR وأخذ اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - - هل تتأثر نتيجة فحص الـPCR في حال أخذ اللقاح؟

أكدت هيئة الصحة في دبي أنه لا توجد أي علاقة بين أخذ لقاح فيروس «كورونا» ونتيجة فحص الـPCR، حيث إن اللقاح لا يسبب مرض «كوفيد-19».

- هل توجد أعراض جانبية للقاح؟

أفادت هيئة الصحة في دبي أن من الطبيعي أن تكون هناك أعراض جانبية بسيطة خلال الأسبوع الأول بعد تلقي اللقاح، وهذه الأعراض شائعة عند أخذ أي نوع من أنواع اللقاحات، تتمثل في ألم أو تورم أو احمرار في موضع الحقن، ارتفاع درجة حرارة الجسم، الشعور بالعصبية والصداع، الرعشة، القيء والإسهال، وآلام المفاصل، وآلام العضلات.

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