الامارات | حقيبة طبية متكاملة لرعاية كبار المواطنين في منازلهم

شكرا لقرائتكم خبر عن حقيبة طبية متكاملة لرعاية كبار المواطنين في منازلهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وزعت إدارة الرعاية الصحية الأولية، في منطقة عجمان الطبية، حقائب طبية متكاملة على مراكز الرعاية الصحية الأولية في عجمان، في إطار اهتمام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتوفير الخدمات الصحية لكبار المواطنين في المنازل.

وأكدت مديرة الإدارة، الدكتورة فاطمة المرزوقي، أن «المبادرة عبارة عن حقيبة طبية متكاملة، مجهزة بأدوات طبية حديثة، تشتمل على جهاز تخطيط قلب سريري، وأجهزة فحص العين والأذن والحرارة، وجهاز قياس ضغط الدم، وسماعة طبيب».

وتعدّ هذه إحدى الخدمات التي تركز عليها الوزارة لتقديم الخدمات الصحية لكبار المواطنين المقعدين في منازلهم، بدلاً من اضطرارهم إلى زيارة المراكز الصحية، خصوصاً في ظل ظروف انتشار فيروس «كورونا»، لإبعادهم قدر الإمكان عن التعرض للمرض، والمحافظة على صحتهم.

وشملت المراكز التي وزعت عليها الحقائب: مشيرف، والحميدية، ومزيرع، والمنامة.

ويقوم فريق متخصص (طبيب وممرض وفني مختبر) بزيارة المرضى، وتقديم الرعاية الصحية لهم.

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