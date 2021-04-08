الامارات | شرطة رأس الخيمة تنقذ 9 أشخاص علقوا في «شحة»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تنقذ 9 أشخاص علقوا في «شحة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ رجال البحث والإنقاذ في جناح الجّو بشرطة رأس الخيمة، تسعة أشخاص من جنسيات مختلفة علقوا في منطقة «شحة»، وذلك بمساعدة بعض الأهالي.

وقال رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، العقيد طيّار سعيد راشد اليماحي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغين منفصلين، أحدهما الأسبوع الماضي بوجود أربعة أشخاص عالقين في منطقة شحة، والبلاغ الثاني قبل يومين بوجود خمسة آخرين عالقين في المكان نفسه.

وأوضح أن رجال قسم الإسعاف والإنقاذ انتقلوا إلى الموقع، ونظراً لصعوبة وصول سيارات الإسعاف إليه، تمت الاستعانة بمروحية شرطة رأس الخيمة، حيث تولى رجال البحث والإنقاذ في قسم جناح الجو مهمة الوصول إلى أعلى قمة بالمنطقة، بواسطة مروحية شرطة رأس الخيمة، وتم العثور عليهم وتقديم الدعم اللازم لهم ونقلهم.

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