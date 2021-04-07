«إسلامية دبي» تصدر ضوابط إقامة الصلاة في المساجد خلال رمضان

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أبوظبي (الاتحاد) - بتوجيهات من اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي، الهادفة لحماية صحة وسلامة المجتمع، أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مجموعة من الضوابط العامة لإقامة الصلاة في المساجد، والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت الدائرة إن صلاة العشاء والتراويح ستقام في المساجد وفق الضوابط الاحترازية مع تحديد مدة صلاة العشاء وصلاة التراويح بما لا يزيد على 30 دقيقة، وضرورة إحضار سجادة الصلاة الخاصة وعدم تركها في المسجد، والالتزام التام بارتداء الكمامات في المسجد.

كما دعت الدائرة المصلين إلى ضرورة الامتناع تماماً عن المصافحة باليد أو بأي شكل من الأشكال المخالفة لشرط التباعد الجسدي، والالتزام بالملصقات الموضحة لأماكن المصلين والحفاظ على المسافة المعتمدة بين كل مصل وآخر مع ضرورة عدم التجمع.

وأضافت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أنها ستعمل على تقييم الوضع بالنسبة لصلاة القيام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وفق التعليمات التي ستصدر عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، في حين تم إيقاف تنظيم الخيم الرمضانية وخيم التبرعات والإفطار وموائد الإفطار.