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الامارات | محمد بن زايد: ندعو إلى إتاحة الوصول العادل إلى لقاحات "كورونا"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، بمناسبة يوم الصحة العالمي، إلى مزيد من التكاتف في مواجهة جائحة"كورونا" وإتاحة الوصول العادل إلى اللقاحات.

وقال سموه، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الصحة ركن أساسي في تنمية المجتمعات وتقدمها..وفي "يوم الصحة العالمي" ندعو إلى مزيد من التكاتف في مواجهة جائحة"كورونا" وإتاحة الوصول العادل إلى اللقاحات..".

وتابع سموه قائلا: "نحيي العاملين في الخطوط الأمامية ضد الجائحة ونقدر جهودهم..العالم يحتاج إلى جهد مضاعف للتصدي للأمراض التي تهدد البشرية".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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