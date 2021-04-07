الامارات | طقس مائل للحرارة نهار الغد

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مائل للحرارة نهار الغد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، يصبح مائلا للحرارة نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا، ويحدث المد الأول عند 10:08 والمد الثاني عند 00:17 والجزر الأول عند الساعة 17:20 والجزر الثاني عند الساعة 05:43.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا، ويحدث المد الأول عند 20:16 والمد الثاني عند الساعة 08:16 والجزر الاول عند الساعة 13:43 والجزر الثاني عند الساعة 02:37.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news