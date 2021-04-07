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طقس الإمارات غداً الخميس

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ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، يصبح مائلاً للحرارة نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند 10:08 والمد الثاني عند 00:17 والجزر الأول عند الساعة 17:20 والجزر الثاني عند الساعة 05:43.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند 20:16 والمد الثاني عند الساعة 08:16 والجزر الأول عند الساعة 13:43 والجزر الثاني عند الساعة 02:37.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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