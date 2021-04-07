طقس الإمارات غداً الخميس

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، يصبح مائلاً للحرارة نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند 10:08 والمد الثاني عند 00:17 والجزر الأول عند الساعة 17:20 والجزر الثاني عند الساعة 05:43.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند 20:16 والمد الثاني عند الساعة 08:16 والجزر الأول عند الساعة 13:43 والجزر الثاني عند الساعة 02:37.