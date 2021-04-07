«ويز إير أبوظبي» تسير رحلاتها إلى تل أبيب في 18 أبريل

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت «ويز إير أبوظبي» عن بدء تسيير رحلاتها من أبوظبي إلى تل أبيب اعتباراً من 18 أبريل الجاري. وستُشغّل «ويز إير أبوظبي» ثلاث رحلات أسبوعية من أبوظبي إلى تل أبيب خلال شهر أبريل، قبل أن تصبح يومية في شهر مايو المقبل.

وقال كيس فان شايك المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»: إن تسيير أولى رحلات الشركة التي تربط بين أبوظبي وتل أبيب ستنطلق خلال شهر أبريل الجاري، حيث يُعد الربط بين البلدين حدثاً تاريخياً مهماً سيساهم في تعزيز قطاع السياحة وتنويع الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل مميزة، إلى جانب توفير فرص سفر استثنائية لجميع المسافرين. ويمكن للمسافرين الحصول على وسيلة تأمين إضافية في هذه الأوقات الاستثنائية من خلال شراء خدمة «ويز فليكس» الإضافية مع تذاكر الطيران، والتي تتيح لهم تبديل حجوزاتهم بمرونةٍ تامّة، حيث يمكن للمسافرين إلغاء حجوزاتهم حتى ثلاث ساعات قبل موعد المغادرة دون أيّ رسومٍ بالمقابل، مع استرداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرةً، إضافة إلى إمكانية تغيير المواعيد وحتى مسار الرحلة عدداً غير محدود من المرّات.