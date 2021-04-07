الامارات | محتال يستدرج امرأة عبر موقع إلكتروني بإعلان وهمي

شكرا لقرائتكم خبر عن محتال يستدرج امرأة عبر موقع إلكتروني بإعلان وهمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ستة أشهر وغرامة 11 ألفاً و750 درهماً بحق بائع آسيوي يبلغ من العمر 50 عاماً احتال على امرأة آسيوية، بالادعاء أنه مندوب لشركة عقارات، واستدرجها بإعلان نشره على موقع دوبيزل عارضاً شقة للإيجار في منطقة، ثم التقاها هناك بكل ثقة وأراها الشقة، وحصل منها على عربون وشيك بقيمة ثلاثة أشهر، وقدّم لها نموذجاً مزوراً من عقد إيجار معتمد لدى دائرة الأراضي والأملاك.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها شاهدت إعلاناً على موقع دوبيزل عن وجود شقة للإيجار بمنطقة السطوة، فاتصلت على صاحب الإعلان "المتهم" الذي عرّف نفسه بأنه وسيط عقاري ولديه صلاحية تأجير الشقة، وحدد لها موعداً لمعاينة الشقة وقابلها هناك في اليوم التالي، ففرحت بها وأكدت له أنها مناسبة تماماً.

وأضافت أنهما اتفقا على قيمة الإيجار 2500 درهم شهرياً، فسلمته مبلغ 2750 درهماً كعربون وشيك بقيمة 9000 درهم يشمل عمولة الوساطة الخاصة به، ومبلغ ضمان، ووقعت على عقد إيجار أعده المتهم سلفاً لتنفيذ جريمته وكان عليه توقيع، وجميع بياناته محررة، كما سلمها إيصالاً باستلام المبلغ، عبارة عن ورقة بيضاء مكتوب فيها الصيغة، وليس إيصالاً رسمياً يحتوي على عناوين الشركة أو شعارها.

وأشارت إلى أنها راجعت العقد في اليوم التالي فلاحظت أن المساحة المذكورة فيه تختلف كلياً عن مساحة ومواصفات الشقة التي استأجرتها، فاتصلت بالمتهم الذي أخبرها بأنه سيقوم بتعديل العقد، لكنه لم يفعل ذلك، فاتصلت به لكنه لم يرد على الهاتف وحاولت أكثر من مرة لكنه حجب رقمها فأدركت أنها وقعت ضحية عملية احتيال وأبلغت الشرطة.

من جهته، قال شاهد من شرطة دبي إنه تولى التحقيق مع المتهم وتدوين إفادته، لافتاً إلى أن الأخير أقر طواعية بالاحتيال على المجني عليها، بعرض شقة لا يملك صلاحية تأجيرها واستلام مبلغ مالي وشيك منها، وأرسل لها عقد إيجار منسوباً إلى دائرة الأراضي والأملاك رغم علمه بتزويره، وأن هذه هي المرة الأولى التي يرتكب فيها هذه العملية الاحتيالية.

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