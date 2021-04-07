الامارات | تصادم 28 مركبة على شارع الإمارات في دبي بسبب الضباب

شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم 28 مركبة على شارع الإمارات في دبي بسبب الضباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع صباح اليوم حادث تصادم بين 28 مركبة على شارع الإمارات في دبي بعد مخرج الروية بالاتجاه إلى أبوظبي، وأسفر عن إصابة امرأة وتوقف الحركة المرورية.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي العميد سيف مهيّر المزروعي، إن بلاغاً ورد إلى العمليات يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبات عدة على شارع الإمارات بعد مخرج الروية بالاتجاه إلى أبوظبي، نتيجة الضباب وتدني الرؤية الأفقية، وعدم التزام السائقين بترك مسافة أمان كافية، لافتاً إلى أنه بدأ بتصادم بين مركبتين، نتج عنه توالي حدوث سلسلة من التصادمات بين المركبات الأخرى، وتضرر 28 مركبة وتعرض امرأة لإصابة متوسطة.

وناشد المزروعي السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في أوقات الضباب والالتزام بقواعد الأمن والسلامة، مؤكداً ضرورة خفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات أكثر من المسافة الاعتيادية خلال الضباب، وعدم تجاوز المركبات الأخرى، وتجنب الوقوف وسط الطريق حال التعرض لحادث بسيط، وتجنب تغيير المسارات إلا في حالة الضرورة مع الالتزام بالإشارات الدالة للانعطاف، وكذلك إيقاف المركبة خارج حرم الطريق في حالة عدم وضوح الرؤية واستخدام الإشارات الأربعة لتنبيه المركبات القادمة من الخلف، بالإضافة إلى عدم استخدام الأضواء العالية التي تعيق الرؤية للسائقين الآخرين، وعدم استخدام أضواء الخطر أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق، واستخدام مساحات الزجاج، والتخلص من البخار الذي يتراكم على زجاج النوافذ داخل المركبة، والحذر من مفاجآت الطريق كونها تلعب دوراً كبيراً في وقوع الحوادث.

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