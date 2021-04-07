الامارات | محمد بن راشد يشكر أبطال خط الدفاع الأول في اليوم العالمي للصحة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يشكر أبطال خط الدفاع الأول في اليوم العالمي للصحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشكر لأبطال خط الدفاع الأول في فيديو نشره عبر حسابه في "تويتر"، معتبراً إياهم صمّام الأمان والصحة في بلادنا. وقال سموّه في التغريدة: "شكراً أبطالنا.. شكراً خط دفاعنا.. شكراً صمّام الأمان والصحة في بلادنا". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App