سلطان بن خليفة: الاستعداد للمسيرة التنموية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أشاد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة بالإنجاز التاريخي الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة، ببدء مراحل تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية للإنتاج التجاري، في أول أيام «عام الخمسين»، ليعكس الاستعداد التام للمرحلة المقبلة من مسيرة الإمارات التنموية مهنئاً القيادة الرشيدة بهذا الإنجاز. وأكد سموه أن الإمارات تمضي بخطى واثقة نحو الخمسين سنة القادمة لتعزيز مسيرتها التنموية الرائدة، من خلال تنفيذ المشاريع الكبرى الرامية لتنويع وتأمين مصادر الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة الصديقة للبيئة في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي. وثمن سموه إنجاز الإمارات باعتماده على جهود الكوادر المواطنة، الأمر الذي يؤكد أن الدولة ماضية نحو تحقيق رؤيتها الطموحة والرائدة بكل عزيمة وقوة.

وقال سموه «يُعد البرنامج النووي السلمي الإماراتي واحداً من أهم الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة، وسيكون له دور مهم وحيوي في تعزيز استدامة الطاقة في الدولة وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تم تطوير البرنامج وفق أعلى وأرقى الشروط والممارسات الدولية بهدف تنويع مصادر الطاقة ودعم تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وتوفير ما يصل إلى 25 بالمائة من احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية عند تشغيل جميع محطات براكة الأربع».

وأضاف سموه أن هذا الإنجاز التاريخي في عام الخمسين يتطلب العمل وفق منظور تشاركي، وبالتعاون من الجميع سنصل إلى ما نصبو له. وقال إن بدء الإنتاج التجاري في محطات براكة للطاقة النووية السلمية، إنجاز كبير لمسيرة الإمارات، خاصة في مجال التحول نحو الطاقة الصديقة للبيئة، وأن هذا النجاح سيوفر الكهرباء دون انبعاثات كربونية على مدار الساعة، وهي خطوة كبيرة ومهمة لاستدامة الطاقة وتنوعها وأمنها لعقود مقبلة، حيث تؤسس براكة لمرحلة جديدة في سجل نهضتنا في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والتنمية الشاملة. وأشاد سموه بجهود الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها، والكفاءات الوطنية التي تمتلك كافة الإمكانات والمهارات اللازمة للعمل في هذا القطاع وفق أعلى معايير السلامة العالمية، وذلك لتوفير طاقة آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة، وضمان مستقبل أكثر استدامة.