الامارات | «تنفيذي الشارقة» يعتمد توصيات لتسهيل الأنشطة الاقتصادية للسيارات المتنقلة

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي الشارقة» يعتمد توصيات لتسهيل الأنشطة الاقتصادية للسيارات المتنقلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في اجتماع ترأسه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، على التقرير المقدم من دائرة التنمية الاقتصادية حول مشروع الأنشطة الاقتصادية من خلال السيارات المتنقلة، وتضمن التقرير أبرز الأنشطة ومدى تنوعها ومستوى نموها الاقتصادي في مدن ومناطق إمارة الشارقة.

كما تضمن التقرير أبرز التحديات التي تواجه رواد أعمال الأنشطة الاقتصادية من خلال السيارات المتنقلة، وقد وجه المجلس باعتماد عدد من التوصيات التي من شأنها دعمهم وتوفير البيئة المحفزة لهم.

واعتمد المجلس مقترح تأسيس مركز الشارقة للتدريب المهني لعلوم المطارات والذي سيشكل إضافة مهمة في تأهيل وتدريب المتخصصين في قطاع المطارات، بما يسهم في تطوير مهاراتهم والارتقاء بها، وسيقدم المركز العديد من البرامج التدريبية وفقاً لاحتياجات العاملين في المطارات.

واطلع المجلس على تقرير إنجازات دائرة الموارد البشرية في التوظيف والتأهيل والتدريب خلال الربع الأول من عام 2021، وتضمن التقرير أعداد المسجلين من الباحثين عن العمل خلال الربع الأول والبالغ عددهم 1249 ممن أتموا التسجيل الإلكتروني عبر موقع الدائرة.

كما عملت الدائرة على تلقي طلبات التوظيف من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والقطاع الخاص والبالغ عددها 581 طلباً، والتي تم ترشيح 4608 باحثين وباحثات لإجراء المقابلات الخاصة بها والتي تعقد عن طريق نظام الاتصال المرئي وفق تقنيات حديثة ومتطورة، وقد نتج عنها اختيار الجهات 576 مرشحاً تم تعيينهم وفقاً لاختصاصاتهم والشواغر الوظيفية لكل جهة.

وفي قطاع التأهيل نفذت الدائرة 63 برنامجاً عبر الاتصال المرئي استفاد منها 4427 من الباحثين عن العمل، وقد تنوعت البرامج وفقاً لمتطلبات التأهيل من البرامج التخصصية والسلوكية وتطوير الذات والدبلومات المهنية، بالإضافة إلى البرامج التأسيسية.

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