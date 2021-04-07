الامارات | سحب 4 تشغيلات من دواء لعدوى الهربس

شكرا لقرائتكم خبر عن سحب 4 تشغيلات من دواء لعدوى الهربس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بأنه تم سحب أربع تشغيلات من دواء لعلاج عدوى الهربس، وأوصت الجهات الصحية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وأوضحت الوزارة في تعميم أن الشركة المصنعة لدواء (Acyclovir Sodium Injections)، نفذت سحباً طوعياً للدواء الذي يستخدم لعلاج عدوى الهربس للمرضى الذين يعانون نقص المناعة بسبب التبلور.

وقالت إن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء، إلا أن ذلك لا يمنع وجوده في مستشفيات أو مراكز صحية خاصة. وأشارت إلى أن التشغيلات شملت (Acyclovir. Sodium. Injection 50mg. Mg 20) ورقم التشغيلية (Looo155)، وحملت التشغيلة الثانية رقم (L000156)، والتشغيلة الثالثة تحمل رقم (L000126)، فيما تحمل التشغيلة الرابعة رقم (L00027).

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