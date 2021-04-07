الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثاث

اشتكى سكان في عجمان قيام البعض بوضع أثاثهم في الممرات، ما يشوّه المظهر العام، ويعرقل المرور، فضلاً عما تشكله من بيئة خصبة لتكاثر الحشرات والفئران.

معقمات

لاحظ زوّار للكثير من المتاجر والمراكز التجارية تراجع الاهتمام بتوفير المعقمات والقفازات البلاستيكية عند مداخلها مقارنة بما كان يحدث في بداية انتشار الجائحة، مطالبين بتشديد الرقابة عليها للحد من انتشار فيروس كورونا.

أشجار

أبدى قراء في مدينة العين استياءهم من وضع البعض مخلفات الأشجار المقطوعة في الطريق العام، وبالتحديد في شارع النسمات بحي مريجب، ما أدى لتجمع المخلفات بالقرب منها، خصوصاً أن الطريق يسلكه المصلون للوصول إلى المسجد.

ديلفري

اشتكت قارئة أثناء قيادتها مركبتها من تعرضها للارتباك أكثر من مرة بسبب تعمّد سائقي دراجات التوصيل السير في الحارة اليسرى للطريق، ما يعيق الحركة ويبطئ سرعة الطريق بسبب اضطرارها للسير خلفهم، خوفاً من أن يؤدي تجاوزهم إلى حوادث.

مُبرّد

اشترى متسوق جهاز تبريد من إحدى شركات الأجهزة المنزلية في مركز «اللولو للتسوق»، وبعد مرور عام حدث تلف في محرك المُبرّد، ورغم كونه تحت الضمان لمدة 5 سنوات فإن الشركة طلبت مبلغاً يوازي سعر المحرك بحجة كلفة التركيب وغاز التبريد.

رسوم

اشتكى ذوو طلبة إلزامهم بدفع الرسوم المدرسية نقداً في حين يمنع حضورهم إلى مقارّ المدارس إلا بعد عمل فحص للفيروس، مطالبين بإلزام إدارات المدارس بإجراء المعاملات المالية في هذا الأمر إلكترونياً.

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