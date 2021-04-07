الامارات | الشارقة تمنع عرض الأطعمة خارج المحال في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تمنع عرض الأطعمة خارج المحال في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إيقاف إصدار تصاريح عرض الأطعمة على الطاولات أمام المحال خلال شهر رمضان، بهدف توفير أعلى المعايير الصحية وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار «كوفيد-19».

وأكدت الشيخة شذا المعلا، مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية، أن البلدية عملت على إيقاف إصدار هذه التصاريح للعام الثاني على التوالي، في إطار دورها الرقابي للحد من انتشار «كوفيد-19»، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في المنشآت الغذائية، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.

وأفادت بأن قسم رقابة الأغذية بدأ تلقي طلبات المنشآت الغذائية الراغبة في إصدار تصاريح بيع الأطعمة للجاليات غير المسلمة خلال نهار شهر رمضان.

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