الامارات | «مواقع مجهولة» تروّج لـ «تأشيرات» الدولة بمميزات خيالية

شكرا لقرائتكم خبر عن «مواقع مجهولة» تروّج لـ «تأشيرات» الدولة بمميزات خيالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت «الإمارات اليوم» انتشار حسابات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تروّج للحصول على تأشيرات دخول سياحة وعمل وإقامة في الدولة بمميزات خيالية، منها الحصول عليها في زمن قياسي، وبأسعار مغرية، مع تقديم مميزات منها الاستقبال في المطار وتوفير إقامة في سكن لمدة شهر وفرصة عمل، فضلاً عن تقديم المساعدة للراغبين في الحصول على الإقامة الذهبية.

وتلقت الصحيفة استفسارات عدة من داخل الدولة وخارجها، حول مدى مأمونية التعامل مع الإعلانات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومدى صحة المعلومات التي تروّج لها بقدرتها على إصدار تأشيرات السياحة والعمل في الدولة.

وقال راغبون في القدوم إلى الدولة لـ«الإمارات اليوم»، إن الإمارات تمثل لهم أهمية كبيرة، ومقصداً سياحياً جذاباً لزيارتها وللإقامة والعمل فيها، مؤكدين حرصهم على متابعة جميع الأخبار والمعلومات التي تصدر بشأن الإقامة والعمل في الدولة عبر القنوات الرسمية، معربين عن تخوفهم من التعامل مع الإعلانات المجهولة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الخصوص.

من جهتها، نشرت سفارات أجنبية داخل الدولة «بوسترات» توعية عبر مواقعها الإلكترونية، تحذر مواطنيها من الوقوع ضحايا في فخ الاحتيال من خلال إعلانات عن تأشيرات، محذرة من التعامل مع أشخاص ومواقع إلكترونية غير موثوق بها، وإبلاغ الجهات الرسمية عنها، والتأكد من أن إذن الدخول (تأشيرة العمل) معتمد من مكتب التمثيل العمالي في السفارة.

وشددت على أن التأشيرة تصدر فقط بوساطة شركات الطيران أو الفنادق أو شركات السياحة أو منظمي الرحلات، وأن تكاليف التأشيرة يتحملها صاحب العمل ولا يدفعها العامل.

وحذرت مما يسمى التأشيرة الحرة مؤكدة أنها وهم واحتيال، حيث إن قانون العمل في الإمارات يمنع ذلك، وأن تأشيرة السياحة لا تتيح العمل، وربما تعرّض المخالف لعقوبات قد تشمل الغرامة والترحيل، حيث يسمح بالعمل فقط في حال إصدار تصريح تأشيرة عمل.

ولم يتسنّ الحصول على تعليق من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية على هذا الموضوع، لكن البوابة الرسمية لحكومة الإمارات أكدت، عبر حسابها على موقع «تويتر»، إن هناك قنوات رسمية يمكن للأشخاص التقديم من خلالها الحصول على تأشيرة الدخول إلى الإمارات.

وذكرت أن دولة الإمارات توفر قنوات عادية وإلكترونية للتقدم بطلبات أذونات الدخول أو التأشيرات عبر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية، أو من خلال القنوات الذكية للإقامة والجنسية (E-channels)، التي تشمل الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وتطبيقات الهاتف المتحرك، ومنها تطبيق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وتطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وذكرت أنه أيضاً يمكن الاستعانة بمراكز الطباعة المعتمدة لطلبات أذونات الدخول وتأشيرات الزيارة والإقامة، وتتولى المراكز طباعة الطلب إلكترونياً بالنيابة عن العميل وتفعيله عبر النظام المعتمد بإدارة الإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية، وعند الموافقة يستلم الكفيل رسالة نصية بالموافقة، والنسخة الأصلية من التأشيرة، من خلال الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

كما تشترط حكومة دبي أن يتم تقديم كل طلبات خدمات أذونات الدخول من مراكز الطباعة المعتمدة من قبلها، التي تحمل اسم مركز «آمر».

وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، في ديسمبر 2019، إطلاق آلية التقديم على الإقامة الذهبية الدائمة من خلال موقع مخصص لتأشيرات رواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، بهدف النظر في الطلبات المقدمة، والإجراءات المتبعة لمنح الإقامة الذهبية الدائمة لرواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية.

وذكرت أنه يتم تسجيل الطلب عبر موقع https:/‏‏‏‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏‏‏‏business.goldenvisa.ae، وتقديم الوثائق الرسمية للتعرف بالتفصيل إلى المشروعات قبل منح الإقامة الذهبية الدائمة، وستعمل الهيئة على إتمام الإجراءات اللازمة لإصدار تأشيرات رواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، حيث يسهل النظام الإلكتروني عملية تقديم الطلبات ويمكّن الجهات الحكومية ذات العلاقة من مراجعة الطلبات والمرفقات للتأكد من استكمالها للشروط المطلوبة.

ويأتي إطلاق الموقع تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، الذي ينص على منح مزايا الإقامة الذهبية الدائمة لفئات المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، والطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة.

إقامة دائمة للمستثمرين

تمنح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية رواد الأعمال تأشيرة لمدة خمس سنوات، مع قابلية التأهل للحصول على إقامة دائمة للمستثمرين في حال استيفاء شروط فئة المستثمر، حيث قام مجلس الوزراء باعتماد الإقامة الذهبية الدائمة المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة والطلاب المتفوقين، بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين.

- سفارات أجنبية في الدولة تحذر مواطنيها من الوقوع في فخ الاحتيال عبر إعلانات مجهولة.

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