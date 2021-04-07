الامارات | «نجوم القيادة» ترشّد 19 مليون درهم من الإنفاق الحكومي

شكرا لقرائتكم خبر عن «نجوم القيادة» ترشّد 19 مليون درهم من الإنفاق الحكومي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت شرطة دبي بأن مبادرة نجوم القيادة الآمنة منذ إطلاقها حققت طفرة في عملية التأمين بشكل عام، وترشيد قيمة الإنفاق الحكومي في بند التأمين من عام 2017 إلى 2021 بنحو 19 مليون درهم لتلك الأعوام بشكل تراكمي.

وشهد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، تكريم «نجوم القيادة الآمنة» في شرطة دبي من السائقين المثاليين الذين لم يرتكبوا حوادث أو مخالفات مرورية، وهو البرنامج الأول من نوعه في شرطة دبي الهادف إلى حث السائقين على الالتزام بالقوانين المرورية للارتقاء بمستوى الأداء والمساهمة في تعزيز السلامة المرورية على الطرق.

وقالت مديرة إدارة التأمينات في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، العقيد سميرة عبدالله آل علي، إن مبادرة نجوم القيادة الآمنة استطاعت خفض الحوادث المرورية لمركبات القوة للأعوام 2018، 2019، 2020 على التوالي، بنسبة 30%، ما عزز من تواجد دوريات الشرطة في مناطق اختصاصها وفقاً للأهداف الاستراتيجية لسرعة الاستجابة للحالات الطارئة ومدى جاهزية المركبات للخدمة. وأوضحت أن مبادرة نجوم القيادة الآمنة منذ إطلاقها حققت طفرة في عملية التأمين بشكل عام، أهمها ترشيد قيمة الإنفاق الحكومي في بند التأمين من عام 2017 إلى 2021 بنحو 19 مليون درهم لتلك الأعوام بشكل تراكمي، وهذا الإنجاز هو ثمرة تعاون كبير بين الجهات المختصة.

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