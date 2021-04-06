تحذيرات من الضباب وتدني الرؤية

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أبوظبي (الاتحاد) - ناشد المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصه لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وذلك من الساعة 23:00 اليوم وحتى الساعة 08:30 غداً.

بدورها، طلبت شرطة أبوظبي من "السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب". كما دعت، على حسابها على موقع "تويتر"، السائقين "للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية".