شرطة دبي تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي موقعها الإلكتروني الجديد بواجهة مستخدم جديدة تدعم مختلف الأجهزة الإلكترونية وأنظمة التشغيل في الهواتف الذكية، ضمن جهودها المستمرة لإثراء تجربة العميل بخدمات ذكية تلبي احتياجاتهم بسرعة وسهولة.

وقال العميد خالد ناصر الرزوقى، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي «طورنا الموقع الجديد لشرطة دبي بشكل كامل بما يتناسب مع الهوية الوطنية باستخدام أحدث معايير البرمجة والتصميم» .

ويعد الموقع البوابة الذكية الرئيسة لاستعراض الخدمات التي تقدمها شرطة دبي، والتي تم هندستها وتطويرها بما يتناسب مع جميع فئات المتعاملين وتمكينهم من إنجاز العديد من معاملاتهم من دون الحاجة لزيارة مراكز الشرطة بمن فيهم أصحاب الهمم وكبار المواطنين.

ويوفر الموقع 58 خدمة إجرائية، تنقسم إلى 6 فئات إضافة إلى مركز إعلامي يعرض الأخبار والفعاليات والمجلات كافة التي تصدرها شرطة دبي، ويدعم الحملات التوعوية والترويجية التي تنظمها بالتعاون مع الشركاء.