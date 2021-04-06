جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظم حملة للتوعية ببرنامج الجينوم الإماراتي

ابوظبي - سيف اليزيد - نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ورشة عمل حول برنامج الجينوم الإماراتي ضمن حملتها التوعوية للتعريف بالبرنامج الفريد من نوعه في المنطقة الذي يهدف إلى وضع خارطة الجينوم الإماراتي الطبي لمواطني الدولة والاستفادة منها في وضع الخطط العلاجية والوقائية والارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة لمواطني الدولة.

وضمن الحملة التوعوية التي تهدف إلى تشجيع منتسبي الجامعة على التطوع والمشاركة في هذا البرنامج الرائد على مستوى العالم، قدم الدكتور أحمد العوضي مدير الاتصال المجتمعي في شركة G42 للرعاية الصحية ورشة تعريفية بحضور الهيئتين الإدارية والتدريسية والطلبة.

وأكد الدكتور خالد الظاهري مدير الجامعة دعم الجامعة الكامل لبرنامج الجينوم الإماراتي الذي يعكس حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار في بناء الإنسان ودفع عجلة الاكتشافات العلمية.

وقال الظاهري "يشكل برنامج الجينوم الإماراتي علامة فارقة في استشراف المستقبل الصحي للدولة إذ يعد هذا البرنامج إنجازاً جديداً يضاف إلى قائمة الإنجازات المشرفة التي تعزز مكانة دولة الإمارات كحاضنة للتعايش والابتكار العلمي والذكاء الاصطناعي.

كما تشكل هذه الأولويات الاستراتيجية مقومات قيام حضارة إنسانية استثنائية أرسى دعائمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعلى نهجه تسير قيادة الدولة الرشيدة".

من جانبه، عبر الدكتور أحمد العوضي عن سعادته الكبيرة بدعوة إدارة الجامعة لإلقاء ورشة تعريفية عن مشروع الجينوم الإماراتي، مشيراً إلى أن هذه الورشة تضمنت محاضرة تعريفية عن البرنامج وأهدافه وأهميته الاستراتيجية مع توضيح أهمية وضع الخارطة الجينية المرجعية للمواطنين ودورها لبناء مستقبل صحي خال من الأمراض وتقديم رعاية صحية ترتكز على توظيف الذكاء الاصطناعي والحلول التقنية للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لمواطني الدولة.

يشار إلى أن أبواب المشاركة في برنامج الجينوم الإماراتي مفتوحة لمواطني الدولة عبر التبرع بعينة دم خلال زيارة واحدة إلى موقع تجميع العينات في قاعة المعارض للأفراح في فندق "ألوفت أبوظبي" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومختبرات "بيوجينكس" في مدينة "مصدر" مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية الإماراتية للتمكن من المشاركة في البرنامج.