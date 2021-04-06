سيف الظاهري: الإمارات وفرت أكثر من 8,5 مليون جرعة من لقاح كورونا

الإمارات

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قال الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إن الإمارات وفرت حتى الآن أكثر من 8 ملايين ونصف مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19. وبذلك، تصل نسبة الحاصلين على اللقاح إلى 62.57% من الفئة المستهدفة، وهو إنجاز يضاف إلى سجل دولة الإمارات في إطار سعيها المتواصل لتوفير اللقاح لأفراد المجتمع.

وأضاف الظاهري، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات، «نؤكد مجدداً ضرورة تعاون والتزام الجميع بالإجراءات والتعليمات، إذ سيتم تنفيذ حملات تفتيشية مكثّفة خلال شهر رمضان المبارك، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والتي قد تصل إلى حد إغلاق المنشأة».

بدورها، قالت نوف الشحي المتحدث الرسمي عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، إن «الهيئة» عملت على «تهيئة المساجد لاستقبال زوار بيوت الله من المصلين مع الالتزام باتباع جميع الإجراءات الاحترازية، وتقليص مدة خطبة الجمعة لضمان سلامة المصلين».

وأوضحت أن «الهيئة» تنظم «برنامج ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة عبر المنصات الافتراضية، بمشاركة 10 ضيوف في محاضرات وندوات. وتنظيم ملتقى (الإمارات وطن السلام والتسامح) وإحياء يوم زايد للعمل الإنساني، يشارك فيها علماء من داخل الدولة وخارجها، لإبراز قيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

وأكدت الشحي: «تحرص الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على استمرار عمل المراكز القرآنية عن بُعد من خلال استثمار الأنظمة الذكية في فتح الفصول الافتراضية، طوال أيام شهر رمضان، وتشتمل هذه الفصول على برامج مثل: الختمة، والحفظ، وتصحيح التلاوة، وكذلك تم تخصيص فصول لأصحاب الهمم».