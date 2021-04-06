اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | نيابة دبي: توجيه تهمة الفعل الفاضح لفتيات خالفن السلوك العام للدولة

0 نشر
متابعة موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة دبي: توجيه تهمة الفعل الفاضح لفتيات خالفن السلوك العام للدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صرح المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي بأن النيابة أنهت التحقيقات مع المتهمين بواقعة البلاغ الجنائي الخاص بظهور مجموعة من الفتيات اللواتي خالفن السلوك العام للدولة، حيث تم الاستماع لأقوالهم ووجهت إليهم تهمتي الفعل الفاضح العلني وتخزين صور ومواد إباحية بقصد انتاج مواد اباحية.

وتم حبسهم جميعا على ذمة التحقيقات وقد أصدرت النيابة العامة أمرها بإبعاد جميع المتهمين والمتهمات عن الدولة  لما اقترفوه من افعال وسلوكيات تتنافى مع الأخلاق العامة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

قد تقرأ أيضا