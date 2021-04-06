ابوظبي - سيف اليزيد - شهد العميد الركن عبيد الزحمي قائد التدريب الانفرادي حفل تخريج الدفعة الـ 15 من مجندي الخدمة الوطنية " المجموعة الثانية "، الذي أقيم في معسكر سيح اللحمة بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، فيما قدم الخريجون استعراضا لعمليات الأمن الداخلي التي تم تدريبهم عليها بإشراف من وزارة الداخلية، أكدت جاهزيتهم واستعدادهم للمشاركة في تنظيم وتأمين فعاليات معرض "إكسبو 2020".

وأظهرت العروض ما يتحلى به الخريجون من روح معنوية عالية جسدت مقدار ما يحملونه من ولاء وانتماء وحب لخدمة الوطن. وفي ختام الحفل قام العميد الركن عبيد الزحمي بتوزيع الجوائز على المتفوقين.