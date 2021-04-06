محمد بن زايد: بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إنه وبفضل الله، تتواصل إنجازاتنا في الوقت الذي نحتفي فيه بالعام الخمسين ،واليوم تبدأ أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية التشغيل التجاري.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: "بفضل الله، تتواصل إنجازاتنا في الوقت الذي نحتفي فيه بالعام الخمسين..اليوم تبدأ أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية التشغيل التجاري .. إنجاز عربي تاريخي، نثمن دور شباب الوطن الذين يقودون مستقبل الإمارات في القطاعات الحيوية".