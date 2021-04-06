الامارات | "التقنية": 16% زيادة في إقبال الطلبة على دراسة العلوم الصحية

شكرا لقرائتكم خبر عن "التقنية": 16% زيادة في إقبال الطلبة على دراسة العلوم الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، بأن الكليات شهدت خلال العام الأكاديمي الجاري، زيادة واضحة في إقبال الطلبة على دراسة التخصصات العلمية والتكنولوجية والتي تعتمد على التطبيق والممارسة والاحترافية في المهارات، ومنها تخصص العلوم الصحية الذي شهد زيادة 16% عن العام الماضي، حيث زاد العدد من 2188 طالباً وطالبةً إلى 2544، مشيراً إلى أمور عدة مثّلت دافعاً لكثير من الطلبة للدراسة في الكليات، أبرزها جائحة "كورونا" وتميز الكليات بنوعية برامجها ودراستها التطبيقية وربط 97% من برامجها بالشهادات الاحترافية المتخصصة المعترف بها عالمياً.

جاء ذلك خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الطب الطارئ الذي نظمته الكليات بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في مقر الكليات بدبي، بحضور مدير عام هيئة الصحة بدبي، عوض الكتبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة حسن الدراي.

وأكد الشامسي أن طلبة الدفعة المتخرجة والبالغ عددهم 22 طالباً وطالبة، يمثلون إضافة نوعية للقطاع الصحي في واحد من التخصصات الحيوية والمهمة، وفي ظل ما يتمتعون به من معارف ومهارات وخبرات تدريبية واحترافية والتي تم تمكينهم منها خلال فترة دراستهم في الكليات وفق خطة "الجيل الرابع" التي ركزت على إعدادهم كقادة في تخصصاتهم، وفي إطار التعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والتي وفرت لهم الرعاية وفرص التدريب العالية المستوى وفرص التوظيف لينطلقوا مباشرة في العمل وخدمة الوطن.

وأشار الى أن برنامج الطب الطارئ مطروح في فروع كليات التقنية العليا في كل من الشارقة وأبوظبي والعين، ويدرس فيه حالياً نحو 275 طالباً وطالبة، ويتم تنفيذه بشراكة متميزة مع كل من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وشرطة دبي وشرطة أبوظبي والإسعاف الوطني والإسعاف الوطني الإيرلندي، وأن تكاتف جهود هؤلاء الشركاء المحليين والدوليين دعم تخريج كفاءات نوعية على مستوى عالي من الجاهزية والاحترافية للعمل في هذا المجال الطبي الهام وتعزيز التوطين فيه، لافتاً إلى أن أزمة كوفيد-19 مثلت تأكيداً جديداً على أهمية القطاع الصحي وضرورة تعزيز هذا القطاع بالكفاءات كونه خط الدفاع الأول أمام الأزمات والتحديات، وأساس في دعم أمن وأمان وسلامة المجتمع.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة حسن الدراي أن التزام مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بالاستمرار في رفد سوق العمل في مجال الإسعاف بالخبرات الوطنية والعمل مع الكليات والشركاء لتحقيق رؤية القيادة في العمل الجاد والسعي للوصول الى المستقبل بالابتكار في الأعمال والحرص على التطوير المستمر استناداً للعلم والمعرفة والتطور التكنولوجي.

ودعا الخريجين الجدد إلى التميز في عملهم الميداني ، واداء واجبهم بكل مسؤولية وإنسانية وروح وطنية، خصوصاً في المرحلة الصعبة الحالية التي يمر بها العالم أجمع وهو يواجه جائحة "كوفيد - 19"، حيث يمثلون وكل من في القطاع الطبي خط الدفاع الأول.

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