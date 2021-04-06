الامارات | مع بدء خطة الـ 300 مليار.. "اصنع في الإمارات" يعاود التصدر على "تويتر"

شكرا لقرائتكم خبر عن مع بدء خطة الـ 300 مليار.. "اصنع في الإمارات" يعاود التصدر على "تويتر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاود وسم #اصنع_في_الإمارات التصدر ضمن قائمة المواضيع الأكثر تداولا وتفاعلا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث حقق عدد مشاهات تزيد على 42 مليون مشاهدة حول العالم، وذلك بحسب صفحة "ترند الإمارات".

وكان مغردون أطلقوا، في 22 مارس الماضي، وسم #اصنع_في_الإمارات، على "تويتر"، وذلك عقب إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتيجية الصناعية للدولة Operation 300Bn التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 إلى 300 مليار درهم خلال الأعوام الـ10 المقبلة.

وعاود وسم #اصنع_في_الإمارات التصدر عقب تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أمس، أن الاقتصاد الوطني بخير، مع أصول تفوق 3000 مليار درهم في بنوك الدولة.

وعبر المغردون، من خلال الوسم، عن مشاعر الحماس والفخر تجاه هذه الاستراتيجية، التي ستتبوأ من خلالها دولة الإمارات مواقع الريادة العالمية في مجال الصناعة، كما تناقل كثيرون منهم جملة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عندما قال: "نرحب بالجميع ليصنعوا حلمهم في دولة الإمارات .. نرحب بمستقبلهم معنا في دولة المستقبل".

وأشار مغردون إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستكون بمثابة دعوة مفتوحة للاستثمار في الإمارات من مختلف أنحاء العالم، فقال أحدهم: "الاستارتيجية الجديدة هي دعوة مفتوحة للمستثمرين والمبتكرين والمطورين من داخل الدولة ومن مختلف أنحاء العالم للاستثمار في القطاع الصناعي في الإمارات.. سعيد جدا بذلك".

وأكد مغردون على أن الإمارات تمتلك بيئة عمل مثالية وبنية تحتية استثنائية ما يجعل منها مقصدا لكل المستثمرين حول العالم، فقال أحدهم: "الامارات تطلق شعار #اصنع_في_الامارات لكل المستثمرين والمطورين في العالم.. بيئة عمل مثالية وبنية تحتية استثنائية وخدمات حكومية مبتكرة وفعالة ما يجعل منها مقصدا لكل من يرغب بالاستثمار الناجح من حول العالم".

من جانبهم قال مغردون إن الطموح الإماراتي لا يتوقف وأن الفضل بذلك يعود لقادتها وحكامها، فقال أحدهم: "لا تتوقف عجلة العمل الاماراتية.. ولا يتوقف الطموح الاماراتي.. طالما بها قادة على وزن بوراشد وبوخالد".

ورأى مغردون أنه من خلال الاستراتيجية الجديدة، فإن الصناعة الإماراتية ستعيش في المرحلة المقبلة عصراً ذهبياً، ما سيجعلها تعزز حضورها عالمياً، فقال أحدهم: "الصناعات الإماراتية تعيش عصرها الذهبي.. خلال سنوات قليلة، بإذن الله، ستعزز حضورها العالمي وستتبوأ مواقع الريادة".

وكان وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، استعرض، أمس، محاور الاستراتيجية وأهدافها، موضحاً أنها تنطلق من خلال قيام المصرف بدور محرك رئيس لعملية تطوير الاقتصاد الوطني، بحيث يوفر شبكة دعم للقطاع الصناعي، بما يتناسق مع أهداف ومخرجات استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (2021 – 2031).

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