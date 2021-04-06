سلطان الجابر: الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة ترسم طريق المستقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

عقب اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، وبعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عقد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إحاطة إعلامية، عرض فيها أبرز جوانب الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تنطلق تحت شعار «مشروع 300 مليار»، وأهميتها المحورية في صناعة مستقبل الاقتصاد الإماراتي بالتكامل مع الدور المحوري الذي سيلعبه مصرف الإمارات للتنمية محرّكاً ومحفّزاً للاقتصاد الوطني.

واستعرض معالي الدكتور سلطان الجابر الدور المنوط بالاستراتيجية التي يمتد تنفيذها على مدار عشر سنوات، باعتبارها برنامجاً وطنياً شاملاً يدعم سعي دولة الإمارات المستمر نحو التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم اليوم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.

ويعتمد مشروع الـ 300 مليار على الأساس الصناعي المتين لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمزايا الفريدة للدولة كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية والطاقة والتصنيع، لتعزيز القدرة التنافسية للدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.

حضر الإحاطة، التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، إلى جانب القيادات الإعلامية، وعدد من الإعلاميين والصحفيين، معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وعمر أحمد صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وخلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية.

وثمّن معاليه في بداية الجلسة الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، متمثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي تحرص على تطوير قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لأهميته البالغة في الاقتصاد الوطني، ودوره المحوري في التنمية المستدامة.

وأكد الجابر أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية يشكل دعماً نوعياً للتنمية الاقتصادية على مستوى الدولة، لافتاً إلى المنجزات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات والقاعدة التصنيعية الصلبة التي تستند إليها.

وأكد معاليه على التكامل بين الوزارة والمصرف كممكن وميسّر للاستثمار في القطاع الصناعي للوصول إلى قطاع متقدم، لافتاً إلى أن إطلاق استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حدد مستهدفات الصناعة الوطنية وفق رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل صناعي قائم على المعرفة والابتكار، واستقطاب الاستثمار الاستراتيجي المباشر.

ولفت معاليه إلى أهمية التنسيق، وتوحيد الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والاستفادة من تحديث قانون الصناعة، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، والتمويل الميسّر، إلى جانب دعم رواد الأعمال من خلال مصرف الإمارات للتنمية.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات أثبتت، خاصة خلال الجائحة، أن لديها كل ما يؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للخدمات اللوجستية، من السمعة، والمصداقية والموثوقية، ومنظومة التشريعات المرنة التي تضمن حقوق المستثمرين، وتحمي استثماراتهم، بالإضافة إلى بنية رقمية متطورة جداً، وحلول الذكاء الاصطناعي التي كانت الدولة سباقة في دعم تطبيقاتها في القطاعات الصحية والتعليمية وقطاع الطاقة، مبيناً أن الجميع ينظر للدولة وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار.

وشدد معاليه على التعاون بين مصرف الإمارات للتنمية وكافة الجهات لمضاعفة الجهود، والاستفادة من كل الممكنات والمميزات والقدرات، والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لتحقيق الأهداف الطموحة للقطاع.

ولفت معالي الدكتور سلطان الجابر إلى المنجزات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات والقاعدة التصنيعية الصلبة التي تستند الدولة إليها، إذ بلغ عدد الشركات الصناعية العاملة في الدولة في العام 2018 أكثر من 33 ألف شركة، 94% منها شركات صغيرة ومتوسطة، بينما بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي في الدولة 737 ألف موظف في العام 2018، كما احتلت الدولة المركز الـ35 عالمياً في مؤشر القدرة التنافسية الصناعية.

وأضاف معاليه: «لقد كان القطاع الصناعي، ومنذ قيام الاتحاد، شريكاً رئيساً في التنمية الاقتصادية، وقد بدأ مستنداً إلى المزايا الطبيعية التي تمتلكها الدولة، من موقع جغرافي وموارد طبيعية، ثم تطوّر بموازاة التطور المطرد لبيئة الأعمال والأطر القانونية والبنى التحتية للدولة، فرأينا النشاط الكبير في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والأغذية والألبسة والصناعات الثقيلة والدفاعية، وسواها من القطاعات النشطة».

وتابع معاليه بالقول: «مشروع 300 مليار سيمثّل تحولاً نوعياً في القطاع الصناعي للدولة، فإلى جانب رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 300 مليار درهم، سيكون من شأن المشروع زيادة الإنتاجية وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، وإطلاق قطاعات جديدة في مجال صناعات المستقبل، مثل تكنولوجيا الفضاء والتكنولوجيا الطبية والمنتجات المستدامة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة».

وأوضح الجابر أن الاستراتيجية تلحظ تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على مستوى الدولة للمساهمة في إعادة توجيه المصروفات إلى الاقتصاد المحلي، وخلق المزيد من الفرص أمام الشركات الإماراتية التي ستحظى بالدعم على عدة مستويات، في مقدمتها الدعم المالي المباشر وغير المباشر من خلال مصرف الإمارات للتنمية، علاوة على الدعم الاستشاري والتدريبي والتمكيني والإعفاءات الجمركية وممكنات الجودة والتنافسية محلياً وخارجياً.

وحول الصناعات الحيوية على المستويين المحلي والدولي، والتي ستكون بالتالي المحور الرئيس لتركيز الاستراتيجية الجديدة، قال معالي سلطان الجابر: «حددنا 11 قطاعاً ستكون محور اهتمامنا، إما لأهميتها الحالية في منظومة الصناعة الوطنية الإماراتية، أو لأهميتها الاستراتيجية بالنسبة للأمن الغذائي والصحي للدولة، أو ارتباطها بصناعات المستقبل التي نخطط للتوسع فيها».

وأضاف معاليه أن القطاعات التي سينصب عليها التركيز هي الصناعات الفضائية، والصناعات الطبية والطاقة النظيفة والمتجددة (إنتاج الهيدروجين) والآلات والمعدات والمطاط واللدائن والمواد الكيميائية والمعادن وصناعات التكنولوجيا المتقدمة والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، والصناعات الدوائية والأغذية والمشروبات.

تمكين الشباب

بدوره، شدد عمر أحمد صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على الأثر الإيجابي الذي سيكون للاستراتيجية على المواهب الإماراتية المحلية، وخاصة لجهة تزويد شباب الإمارات بالمهارات المطلوبة لصناعات المستقبل. وأكد أن دولة الإمارات برؤية القيادة الرشيدة حققت نتائج نوعية في القطاع الصناعي، وهي تواصل طموحها بتوفير بيئة العمل المناسبة والممكنات والبيانات وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز التنافسية العالمية، وتعزيز سهولة مزاولة الأعمال، إلى جانب تطوير البنية اللوجستية والرقمية.

محرك للاقتصاد

بدوره، قال خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، إن إطلاق استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية التي تتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يدعم التحول الاستراتيجي لدولة الإمارات نحو المستقبل، بحيث يكون مصرف الإمارات للتنمية المحفز والمحرك الأول للاقتصاد الإماراتي.

اصنع في الإمارات

دعا المتحدثون في الإحاطة كافة الشركاء في مسيرة تطوير القطاع الصناعي في الدولة للمشاركة في حملة «اصنع في الإمارات» التي تعد دعوة مفتوحة للمستثمرين والمبتكرين والمطورين من داخل الدولة، ومن مختلف أنحاء العالم للاستثمار في القطاع الصناعي في الإمارات.

التكنولوجيا مسار إلزامي للمستقبل

قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، إن التكنولوجيا المتقدمة أدت دوراً مهماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإمارات على مدى العقدين الماضيين، وكانت مساهمتها رئيسة في قيام مشاريع متقدمة، مثل مدينة دبي للإنترنت والطاقة المتجددة في مدينة مصدر، واستخدام الذكاء الاصطناعي في برنامج اللقاحات ضد كوفيد-19، إلى جانب نجاح مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.

وقالت إن استقطاب التكنولوجيا المتقدمة وتطويرها في الدولة يعززان تنافسية اقتصاد الدولة ومرونته ونموه، وأكدت أن دولة الإمارات برؤية قيادتها دمجت الصناعة مع ملف التكنولوجيا المتقدمة في إطار الرؤية المستقبلية الاستراتيجية لاقتصاد الدولة. ولفتت معاليها إلى أهمية تحويل البحث والتطوير في القطاع الصناعي إلى تطبيقات عملية وذات جدوى تجارية لتكون الدولة وجهة عالمية لتنمية صناعات المستقبل التي تتبنى التكنولوجيا، معتبرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد، مؤكدة أهمية تمكينها بتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة.