حمد الشرقي: الابتكار يدعم مكانة الدولة في مجالات الإبداع

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أهمية تعزيز ثقافة الابتكار والتميز، ودعم مكانة الدولة في مجالات الإبداع في مختلف القطاعات، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو استشراف المستقبل في التنمية المسدامة. وشدد صاحب السمو حاكم الفجيرة على ضرورة تطبيق الاشتراطات والمعايير الدولية في مجال المحافظة على البيئة واستدامتها، وتنفيذ الأجندة الوطنية في الدولة، التي تضع الإمارات في قلب اقتصاد المعرفة العالمي.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بقصر الرميلة، المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، وعدداً من موظفيها بمناسبة حصول بلدية الفجيرة على شهادة الاعتماد الدولية «الآيزو» في مجالات تطبيق المعايير الدولية لأنظمة استمرارية الأعمال وإدارة المعرفة والابتكار والحوكمة، وفوز البلدية بجائزة أفكار الإمارات في دورتها التاسعة عن فئة الإبداع في مجال البيئة والتطبيقات الخضراء.

واستمع صاحب السمو حاكم الفجيرة إلى شرح تفصيلي من مدير عام بلدية الفجيرة حول الإجراءات التي اتبعتها البلدية في الحصول على شهادة الاعتماد الدولية في تطبيق معايير المعرفة والابتكار والاستدامة البيئية، تماشياً مع توجيهات ودعم القيادة الرشيدة للارتقاء بثقافة التميّز والريادة على الصُعد كافة.

وقدم سموه التهنئة لموظفي البلدية لحصولهم على شهادات الإعتماد الدولية في إدارة المعرفة والابتكار والبيئة المستدامة.

من جانبه، توجه المهندس محمد سيف الأفخم بالشكر لصاحب السمو الشيخ حمد بن حمد الشرقي لدعمه الدائم للمبادرات التطويرية والإبداعية في بلدية الفجيرة، التي أصبحت واحدة من أبرز الجهات الحكومية المحلية، في تقديم خدماتها بأفضل ممارسات العمل المؤسساتي.