الامارات | شرطة دبي تنجز 99 ألف معاملة عبر مراكزها الذكية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تنجز 99 ألف معاملة عبر مراكزها الذكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت القيادة العامة لشرطة دبي، بأن عملاء أنجزوا 99 ألفاً و251 معاملة عبر مراكزها الذكية «SPS» دون تدخل بشري، منها 4471 خدمة فتح بلاغات، وبلغ عدد الزوار لمراكز الشرطة الذكية في مختلف مناطق الإمارة أكثر من 836 ألف زائر، وشهد عام 2020 تدشين أربعة مراكز شرطة ذكية في كل من المنطقة الحرة دافزا وحي دبي للتصميم وواحة دبي للسيلكون ونقطة شرطة الليسيلي.

وقال رئيس فريق الإعلام والتسويق في اللجنة التنفيذية لمشروعات مراكز الشرطة الذكية، النقيب مهندس خليفة الروم، إن هذا النجاح الباهر الذي حققه مشروع «SPS»، في عدد المعاملات والزائرين وما تم إنجازه في عام 2020 يؤكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على ضمان أعلى مستويات الراحة للمتعاملين وتلبية كل احتياجاتهم بتقديم أرقى الخدمات الشرطية الذكية المبتكرة لأفراد المجتمع بسهولة ويسر، وتقليل عدد المراجعين للمراكز الحكومية.

وأضاف أن عام 2020 شهد تدشين أربعة مراكز شرطة ذكية في كل من المنطقة الحرة دافزا وحي دبي للتصميم وواحة دبي للسيلكون ونقطة شرطة الليسيلي، وذلك ضمن خطة المشروع التوسعية التي تستهدف وتغطي وتلبي كل احتياجات سكان دبي وزوارها في مختلف المناطق سواء الداخلية أو الخارجية، وتقديم أفضل الخدمات الشرطية الذكية المبتكرة التي تتميز بالسهولة واليسر، إضافة إلى توفير أرقى الخدمات لفئة أصحاب الهمم.

وأشار الروم إلى أن مراكز الشرطة الذكية توفر 27 خدمة رئيسة في مجال الخدمات الجنائية والمرورية وغيرها، إلى جانب 33 خدمة فرعية يقدمها المركز دون تدخل بشري، بسبع لغات هي العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والروسية والصينية، بما يراعي الطبيعة العالمية لمدينة دبي، وتيسر على المراجعين إنجاز معاملاتهم بلغت مختلفة، وذلك في إطار خطة شرطة دبي للتحول الكامل إلى مراكز شرطة ذكية تقدم خدماتها للجمهور على مدار 24 ساعة ومن دون توقف.

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