الامارات | اعتماد أسماء 27 فائزاً وفائزة بـ «خليفة التربوية»

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد أسماء 27 فائزاً وفائزة بـ «خليفة التربوية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، أسماء الفائزين بالجائزة لدورتها الـ14 (2021)، وعددهم 27 فائزاً وفائزة، بينهم 16 من داخل الدولة، و11 على مستوى الوطن العربي.

وأعلنت الأمين العام للجائزة، أمل العفيفي، أسماء الفائزين «عن بعد»، إذ أكدت على أن الجائزة شكّلت إضافة حيوية لمسيرة التعليم منذ انطلاقها في عام 2007، حيث نجحت الجائزة في نشر وترسيخ ثقافة التميز، واكتشاف المبدعين من مختلف عناصر العملية التعليمية.

وذكرت الأمين العام للجائزة أن قائمة الفائزين لهذه الدورة شملت فئة الأسرة الإماراتية المتميزة، وهي أسرة خميس خلفان علي الكندي، وأسرة سالم عبدالرحمن محمد المطوع، وفي مجال التعليم العالي - فئة الأستاذ الجامعي المتميز على مستوى الدولة، فاز الدكتور إيهاب فهمي السيد السعدني من جامعة خليفة، والدكتور علي سلطان علي المنصوري من جامعة خليفة، وفي مجال التأليف التربوي للطفل على مستوى الدولة، فئة الإبداعات التربوية، فاز هيثم يحيى عبدالخالق الخواجة عن التأليف الفائز ديوان أطفال الشمس.

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