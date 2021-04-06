الامارات | «طرق دبي» تطوّر 3 محطات مترو

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تطوّر 3 محطات مترو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 74% من مشروع تطوير مداخل ثلاث محطات على الخط الأحمر لمترو دبي والبنية التحتية المحيطة بها، وهي: محطة مدينة دبي للإنترنت، ومحطة دبي مارينا، ومحطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة.

وجرى اختيار عملية تحسين هذه المحطات وفقاً لمعايير عدة، منها عدد الركاب في المحطات، وعدد المستخدمين من أصحاب الهمم، والكثافة السكانية حولها، والتوزيع الجغرافي للمناطق المحيطة بالمحطات، وعدد رحلات التنقل من وسيلة إلى أخرى.

وتتلخص أهداف المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطات لتحسين تجربة المتعاملين، وتحسين مداخل ومخارج المحطات لتلبية متطلبات العرض والطلب في المنطقة، ومن المتوقع افتتاح المحطات الثلاث على مراحل، في نهاية الربعين الثاني والثالث من العام الجاري.

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