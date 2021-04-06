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الامارات | «طرق دبي» تطوّر 3 محطات مترو

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 74% من مشروع تطوير مداخل ثلاث محطات على الخط الأحمر لمترو دبي والبنية التحتية المحيطة بها، وهي: محطة مدينة دبي للإنترنت، ومحطة دبي مارينا، ومحطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة.

وجرى اختيار عملية تحسين هذه المحطات وفقاً لمعايير عدة، منها عدد الركاب في المحطات، وعدد المستخدمين من أصحاب الهمم، والكثافة السكانية حولها، والتوزيع الجغرافي للمناطق المحيطة بالمحطات، وعدد رحلات التنقل من وسيلة إلى أخرى.

وتتلخص أهداف المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطات لتحسين تجربة المتعاملين، وتحسين مداخل ومخارج المحطات لتلبية متطلبات العرض والطلب في المنطقة، ومن المتوقع افتتاح المحطات الثلاث على مراحل، في نهاية الربعين الثاني والثالث من العام الجاري.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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