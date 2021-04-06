الامارات | حملة للتبرّع بالدم بدبا الحصن

شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للتبرّع بالدم بدبا الحصن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت بلدية مدينة دبا الحصن حملة للتبرّع بالدم أمام مبناها الرئيس، بالتعاون مع بنك نقل الدم، تحت شعار «قطرة الدم تساوي الحياة».

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من موظفي البلدية والعاملين فيها، وعدد كبير من المواطنين والمقيمين في المدينة، الذين حرصوا على التبرع بالدم كجزء من واجبهم الوطني والإنساني، ورغبة منهم في تعزيز مفهوم التكاتف الاجتماعي والتكافل بين مختلف أفراد المجتمع.

وأكد مدير البلدية، طالب عبدالله اليحيائي، أن «البلدية مستمرة في القيام بواجبها ومسؤوليتها المجتمعية تجاه كل أفراد ومؤسسات المجتمع، وجميع سكان المدينة الفاضلة، من منطلق حرصها على تعزيز مفاهيم المشاركة والتكافل، وغرس ثقافة العمل التطوعي، ومبادئ العطاء والبذل والتضحية التي غرستها في نفوسنا قيادتنا الرشيدة منذ نعومة أظفارنا».

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