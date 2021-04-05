رئيس الدولة يمنح سفيرة مونتينيغرو وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

ابوظبي - سيف اليزيد - منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، دوشانكا غينيتش سفيرة جمهورية مونتينيغرو لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء مهام عملها لدى البلاد.

وقلّدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي السفيرة غينيتش الوسام خلال استقبالها، اليوم، في موقع «إكسبو دبي 2020».

وثمّنت معاليها، خلال اللقاء، تطور العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مونتينيغرو في شتى المجالات.

وشكرت معاليها السفيرة غينيتش على جهودها في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين خلال فترة عملها بالدولة.