صقر غباش يبحث مع سفيري كوريا وسنغافورة تعزيز التعاون البرلماني

الإمارات

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استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي - كلاً على حدة - سعادة كوون يونج وو سفير جمهورية كوريا، وسعادة فاسواني كمال رام شاند سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، بحضور سعادة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وسعادة عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

تم خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات، لا سيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول، وأهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وكل من كوريا وسنغافورة.

وجرى تبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية، خصوصاً تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأكد معالي صقر غباش أهمية الارتقاء بالعمل البرلماني وتعزيز دور المؤسسات البرلمانية عبر الدبلوماسية البرلمانية.

فقد بحث معالي صقر غباش، خلال استقباله سعادة كوون يونج وو سفير جمهورية كوريا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تمتاز بالصداقة والشراكة، وحرص القيادتين الحكيمتين في البلدين على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة في ظل الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمعهما في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل الطاقة وعلوم التكنولوجيا والفضاء.

وأكد معاليه حرص المجلس الوطني الاتحادي على تطوير آفاق التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية الكورية لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات البرلمانية، والتنسيق لتوحيد الآراء والمواقف في مختلف المحافل البرلمانية الدولية، وشدد على أهمية عقد لجنة الصداقة الإماراتية الكورية خلال الفترة المقبلة، لتفعيل اتفاقية التعاون والتفاهم الموقعة بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية لجمهورية كوريا.

وبحث معالي صقر غباش مع سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة أهمية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سنغافورة، المبنية على التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في الارتقاء بالتعاون الثنائي منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سنغافورة عام 1985، وصولاً إلى تحقيق طموحات وتوجيهات القيادة العليا في كلا البلدين.

وأكد معالي صقر غباش خلال اللقاء أهمية تطوير آفاق التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان السنغافوري من خلال عقد لجنة صداقة برلمانية مشتركة بين الجانبين لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات البرلمانية، والتنسيق لتوحيد الآراء والمواقف في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز الحوارات البرلمانية، وتمتين العلاقات بين شعوب العالم من أجل تحقيق التنمية للجميع.

وأعرب معالي صقر غباش عن تقدير المجلس الوطني الاتحادي لتأكيد جمهورية سنغافورة وجمهورية كوريا مشاركتهما في معرض إكسبو دبي 2020، والذي يعقد في أكتوبر من العام الجاري ويعد منصة فريدة لجميع البلدان للمشاركة في مناقشة حلول وأفكار من أجل مستقبل أكثر استدامة.



